Рост биткоина ускорил появление «кошельков-миллионеров» до 1500 в день

С ростом курса биткоина каждый день в среднем появляется около 1500 новых «кошельков-миллионеров», в которых хранится на $1 млн и более криптовалюты. Однако этот показатель по-прежнему ниже, чем в период бычьего рынка 2021 года, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической платформы Kaiko.

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Что известно

Данные об операциях в криптокошельках публичны, но установить их принадлежность конкретному владельцу не представляется возможным. Инструменты Kaiko не учитывают адресов бирж и других крупных криптосервисов.

Наибольшее с начала года количество новых кошельков, содержащих более $1 млн в биткоинах — 1691, — было зафиксировано 1 марта.

В 2020—2021 годах каждый день появлялись более 4 тыс. кошельков с балансом около $1 млн и более 2 тыс. кошельков с более чем $10 млн.



В 2021 году крипторынок захлестнула волна розничных инвесторов, жаждущих получить прибыль на волне ажиотажа. Однако в 2023-м крупные инвесторы вели себя более осторожно и продавали свои активы, по мере того как биткоин достигал новых максимумов, пишет Kaiko.



Более медленный темп может быть обусловлен также тем, что приток нового капитала еще не набрал силу, а инвесторы хранят свои активы у доверительных управляющих, а не в личных кошельках.