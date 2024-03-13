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13 марта 2024, 17:10 Читати українською

Финляндия с 16 марта начнет задерживать автомобили с российскими номерами

Финляндия вслед за Литвой потребовала, чтобы автомобили с российскими регистрационными знаками покинули территорию страны, сообщает департамент таможенного контроля.

Финляндия вслед за Литвой потребовала, чтобы автомобили с российскими регистрационными знаками покинули территорию страны, сообщает департамент таможенного контроля.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДетали«Автомобили, зарегистрированные в россии и находящиеся в Финляндии, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

«Автомобили, зарегистрированные в россии и находящиеся в Финляндии, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года. Исключение составляют автомобили, принадлежащие студентам или лицам, работающим в Финляндии по действующему трудовому договору», — отмечается в сообщении ведомства.

Если на дорогах будет обнаружен автомобиль, зарегистрированный в россии и не имеющий права находиться в Финляндии, таможня арестует машину.

«В настоящее время выезд через финляндско-российскую границу невозможен, так как пункты пропуска закрыты до 14 апреля 2024 года. Государственные органы не будут издавать отдельных инструкций по практическим вопросам, касающимся вывоза транспортных средств», — добавили в департаменте.

Напомним

3 марта таможня Литвы предупреждала, что автомобили с российскими регистрационными знаками должны покинуть Литву до 11 марта, в противном случае они будут конфискованы.

Владельцы автомобилей с российскими регистрационными знаками будут привлекаться к ответственности по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях Литвы, которая предусматривает штраф и конфискацию машины.

11 марта был арестован первый автомобиль с российскими знаками.

С 14 февраля автомобили с российскими номерами запретили использовать в Латвии. В случае нарушения транспортное средство будет конфисковано и передано Украине в качестве поддержки в борьбе с государством-агрессором, заявлял Минтранс республики. Также владельца обяжут заплатить штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Помимо Латвии и Литвы, въезд для автомобилей с российскими номерами также закрыли три другие страны ЕС, с которыми у рф есть сухопутная граница: Эстония, Финляндия и Польша. Позднее к ним присоединилась Норвегия, которая не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении, а также Германия и Болгария.

Источник: Минфин
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