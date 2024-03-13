Научная инфраструктура Украины: ЮНЕСКО обнародовала оценку ущерба

Стоимость восстановления украинской государственной научной инфраструктуры, разрушенной в ходе российской агрессии, составляет более $1,26 млрд. Об этом свидетельствуют данные исследования Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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За последние два года были повреждены или разрушены 1443 здания, относящиеся к 177 учреждениям, причем больше всего пострадали здания в восточной части Харьковской области.

На ремонт здания Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого в Харькове понадобится $116,5 млн, а Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. М. Бекетова $104,1 млн.

В исследовании отмечается, что значительная часть оборудования была уничтожена или угнана. Повреждены более 750 единиц научно-технического оборудования, из которых 643 единицы не подлежат восстановлению. Общая стоимость обновления исследовательского оборудования оценивается в $45,9 млн.

«Временная оккупация территорий российскими войсками также оказывает значительное влияние: 18 научных институтов были вынуждены переехать, некоторые из них проводили исследования местного биоразнообразия и экологии, которые не могут продолжаться дистанционно», — говорится в сообщении.

При этом особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, расположенного вблизи Запорожья. Оборудование для мониторинга состояния ядерной промышленности было похищено или уничтожено, в том числе уникальная радиологическая лаборатория, контролирующая уровень радиации.

Также из-за войны значительно сократилось финансирование науки в Украине. Валовые внутренние затраты на исследования и разработки в период с 2021 по 2022 год сократились на 38,5% - с $2,02 млрд до $1,24 млрд.