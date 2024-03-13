Adidas впервые за 30 лет отчиталась об убытках

Adidas впервые с 1992 года зафиксировала убытки в годовом исчислении, которые составили 58 миллионов евро . Впрочем, гендиректор компании отметил, что результат мог быть еще хуже, пишет Reuters.

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На падение прибыли повлияло прекращение сотрудничества с рэпером Канье Вестом в 2022 году, который вместе с Adidas выпускал свою одежду под брендом Yeezy.

Впрочем, операционная прибыль в 2023 году составила 268 миллионов евро, что значительно превышает предыдущие ожидания.

Продажи в Северной Америке в прошлом году упали на 16% (21% в последнем квартале). В компании ожидают, что в этом году они упадут еще на 5%.

Акции Adidas после публикации отчета упали на $7, но вскоре возобновились. В течение года бумаги выросли почти на 32%.