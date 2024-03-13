KFC открыла очередной ресторан, ставший 30 000-м заведением сети. Об этом сообщает сайт Nation's Restaurant News.
KFC открыла 30 000-й ресторан
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как отмечает издание, в среднем KFC открывает новый ресторан каждые 3,5 часа. Юбилейное заведение начало работу в Риме.
В 2023 году KFC открыл рекордное количество ресторанов, прирост заведений составил 10%.
Для сравнения, сеть ресторанов McDonald's составляет более 40 тысяч.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии