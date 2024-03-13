KFC открыла 30 000-й ресторан

KFC открыла очередной ресторан, ставший 30 000-м заведением сети. Об этом сообщает сайт Nation's Restaurant News.

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Как отмечает издание, в среднем KFC открывает новый ресторан каждые 3,5 часа. Юбилейное заведение начало работу в Риме.

В 2023 году KFC открыл рекордное количество ресторанов, прирост заведений составил 10%.

Для сравнения, сеть ресторанов McDonald's составляет более 40 тысяч.