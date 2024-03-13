Польские фермеры снова заблокировали пункт пропуска «Корчева — Краковец»

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Блокировка пункта

Блокировка представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой двигаются грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска.

Блокировка представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокировка в указанном месте еще не производилась).

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Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) по всем направлениям будет осуществляться беспрепятственно.

Напомним

9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

По данным Госпогранслужбы Украины, 20 февраля польские протестующие усилили блокировку движения транспорта на границе с Украиной.