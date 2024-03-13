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13 марта 2024, 12:56 Читати українською

Глобальные продажи электрокаров будут расти — исследование

Мировые поставки электромобилей в 2024 году увеличатся до 18,4 млн штук, а в 2025 году достигнут 20,6 млн, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Мировые поставки электромобилей в 2024 году увеличатся до 18,4 млн штук, а в 2025 году достигнут 20,6 млн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

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В 2023 году в мире было продано более 15 млн. электрокаров.

Ожидается, что к 2027 году 15% компаний по производству электромобилей, основанных за последнее десятилетие, будут приобретены или обанкротятся.

«Это не значит, что сектор электромобилей разрушается. Мы просто вступаем в новую фазу, когда компании с лучшими продуктами и услугами будут побеждать других», — считает вице-президент по исследованиям Gartner Педро Пачеко.

«Стимулы, связанные с электромобилями, постепенно прекращают действовать в разных странах, что делает рынок более сложным для действующих игроков», — добавил он.

Аналитики Gartner ожидают, что к 2027 году производство аккумуляторных электромобилей (BEV) следующего поколения будет стоить в среднем дешевле, чем выпуск автомобилей со сравнимыми двигателями внутреннего сгорания.

Источник: Минфин
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