Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом идет речь в сообщении в официальном журнале Евросоюза.
ЕС снял санкции с соучредителя «Яндекса» Воложа
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В августе 2023 года Волож назвал войну россии в Украине «варварской». Однако в первые дни полномасштабного вторжения он не высказывал свою позицию.
Также сообщалось, что соучредитель «Яндекса» планирует разорвать связи с российским бизнесом компании после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.
Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.
Вместе с Воложем из списка санкций также исключили:
- бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца;
- гражданин Словакии Йозефа Хамблека, возглавляющего европейское отделение мотоклуба «Ночные волки»;
- командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина (погиб в августе 2023-го);
- депутата Госдумы россии Николая Борцова;
- депутата Госдумы рф Виктора Зубарева;
- заместителя министра обороны рф Геннадия Жидко (умер в августе 2023-го).
Источник: Минфин
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