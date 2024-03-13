ЕС снял санкции с соучредителя «Яндекса» Воложа

Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом идет речь в сообщении в официальном журнале Евросоюза.

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В августе 2023 года Волож назвал войну россии в Украине «варварской». Однако в первые дни полномасштабного вторжения он не высказывал свою позицию.

Также сообщалось, что соучредитель «Яндекса» планирует разорвать связи с российским бизнесом компании после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.

Вместе с Воложем из списка санкций также исключили: