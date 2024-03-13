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13 марта 2024, 12:33 Читати українською

ЕС снял санкции с соучредителя «Яндекса» Воложа

Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании «Яндекс» Аркадия Воложа. Об этом идет речь в сообщении в официальном журнале Евросоюза.

Европейский Союз исключил из санкционных списков соучредителя российской компании «Яндекс» Аркадия Воложа.

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В августе 2023 года Волож назвал войну россии в Украине «варварской». Однако в первые дни полномасштабного вторжения он не высказывал свою позицию.

Также сообщалось, что соучредитель «Яндекса» планирует разорвать связи с российским бизнесом компании после того, как консорциум инвесторов согласился купить российские активы нидерландской холдинговой компании Yandex NV в начале февраля.

Волож владеет 8,5% доли в Yandex NV через семейный траст, но не имеет права голоса в этой компании.

Вместе с Воложем из списка санкций также исключили:

  • бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца;
  • гражданин Словакии Йозефа Хамблека, возглавляющего европейское отделение мотоклуба «Ночные волки»;
  • командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина (погиб в августе 2023-го);
  • депутата Госдумы россии Николая Борцова;
  • депутата Госдумы рф Виктора Зубарева;
  • заместителя министра обороны рф Геннадия Жидко (умер в августе 2023-го).
Источник: Минфин
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