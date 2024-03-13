В прошлом году исполнительные службы взыскали наибольшую сумму долгов за последние 5 лет — Опендатабот

Более 25 млрд грн было взыскано исполнительными службами за 2023 год — рекорд за последние 5 лет. В то же время, это лишь 6% от общей суммы, которую должны были взыскать с должников. В общем, всего 6 копеек с каждой гривны долга взимается в Украине. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Взыскание долгов

Почти 2 млн исполнительных документов было выполнено государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году. Общая сумма, взысканная с должников в прошлом году достигла 25,21 млрд грн. За год сумма взысканий выросла в 2,5 раза. В общем, это самая большая сумма за последние 5 лет.

Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются — это достаточно высокий показатель.

В то же время, суммы взысканий маленькие — лишь 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. Всего 6 копеек с каждой гривны долга было взыскано в 2023 году. Напомним, что в 2022 году эта сумма составляла 5 копеек с каждой гривны.