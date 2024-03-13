Курс валют на 13 марта: Доллар и евро дорожают в обменниках и банках

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Курс евро вырос на 10 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,35−38,85 грн. Евро покупают за 41,85 грн, а продают за 42,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,79−38,90, евро — 42,35−42,53 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,56−38,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,14−42,17 грн/евро.

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