За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 426 870 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 марта: 980 российских оккупантов, 5 танков и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 426870 (+980) человек,
- танков — 6752 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 12921 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 10554 (+32) ед,
- РСЗО — 1017 (+1) ед,
- средства ПВО — 715 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8205 (+22),
- крылатые ракеты — 1919 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 13932 (+62) ед,
- специальная техника — 1699 (+8)
Источник: Минфин
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