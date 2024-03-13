Компенсации на 3 миллиарда. Фермеры получат от государства деньги на разминирование

Правительство утвердило порядок компенсации расходов фермерам за гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Компенсации на 3 миллиарда

На программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование в государственном бюджете на 2024 год заложено 3 миллиарда гривен.

Государство будет компенсировать 80% стоимости разминирования участка фермерам, работающим на собственной или арендованной земле. Цена на услуги по разминированию будет определяться на открытых торгах в системе Prozorro.

Компенсация будет предоставляться только раз на один загрязненный участок.

Кто не сможет претендовать

Не смогут претендовать на компенсации фермеры, против которых Украина ввела санкции или конечные собственники с/х товаропроизводителя являются гражданами страны-агрессора.

Фермеры, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, а также имеющие налоговый долг тоже не смогут получить компенсации.