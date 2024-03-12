Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 8,88 млрд грн, что на 1,29 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,59 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 8,8 миллиарда от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 4 млрд грн под 16,76% с погашением 12 марта 2025;
- 3,37 млрд грн под 17,60% с погашением 28 января 2026;
- 1,51 млрд грн под 18,50% с погашением 7 июля 2027 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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