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12 марта 2024, 18:01 Читати українською

Европарламент поддержал ужесточение наказания за нарушение санкций ЕС

Во вторник, 12 марта, Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Во вторник, 12 марта, Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.
Фото: pixabay.com

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За усиление наказаний в связи с обходом санкций ЕС проголосовали 543 депутата Европарламента, против было 45, еще 27 — воздержались.

Соответствующая директива предусматривает общее определение нарушений санкций Евросоюза — например, незамораживание активов подсанкционных в ЕС лиц, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставку оружия и т. д.

Документ также определяет, чем обход санкций ЕС — например, сокрытие настоящего права собственности на имущество подсанкционного лица, — и гарантирует, что за это предусмотрено наказание. В то же время уточняется, что гуманитарная помощь не должна считаться нарушением санкций Евросоюза.

Ужесточение наказания за нарушение

Директива гарантирует, что наказание за нарушение и обход санкций будет носить сдерживающий характер. Потому что это будет считаться уголовным преступлением, за которое предусматривается заключение сроком до 5 лет во всех государствах-членах.

«Когда компании нарушают или обходят санкции, судьи должны иметь возможность налагать убедительные штрафы, хотя государства-члены могут выбирать, может ли судья наложить максимальное наказание на основе глобального годового оборота компании или на основе абсолютных максимальных сумм», — говорится в документе.

Что дальше

Для вступления в силу директивы еще предстоит одобрить Совет Евросоюза. После этого она вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС, а государства-члены будут один год, чтобы имплементировать ее в национальное законодательство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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