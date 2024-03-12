Курс валют на вечер 12 марта: гривна продолжает падение на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 марта Закрытие 12 марта Изменения доллар 38,37/38,40 38,56/38,60 19/20 евро 41,95/41,97 42,10/42,13 15/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,75 грн., а продают за 41,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 42,25−42,46 грн.

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