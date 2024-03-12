К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 марта: гривна продолжает падение на межбанке
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Открытие 12 марта
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Закрытие 12 марта
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Изменения
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38,37/38,40
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38,56/38,60
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19/20
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41,95/41,97
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42,10/42,13
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15/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,75 грн., а продают за 41,35 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,70−38,80, евро — 42,25−42,46 грн.
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Источник: Минфин
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