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12 марта 2024, 19:45 Читати українською

Крупнейшие книжные магазины в прошлом году увеличили выручку вдвое

В 2023 году две крупнейшие сети книжных магазинов «Книгарня Є» и «КСД» увеличили выручку почти вдвое — до 823,3 млн грн и 593,1 млн грн чистого дохода. Об этом сообщает Forbes, опираясь на данные YouControl.

В 2023 году две крупнейшие сети книжных магазинов «Книгарня Є» и «КСД» увеличили выручку почти вдвое — до 823,3 млн грн и 593,1 млн грн чистого дохода.

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В прошлом году выручка компании «Книгарня Є» (физические и онлайн-магазин) выросла до 823,3 млн грн. В 2022 году ее чистый доход составил 418,5 млн. грн.

В то же время компания «КСД» (физические магазины и онлайн-магазин, издательство) получила в 2023 году 593,1 млн. чистого дохода от реализации против выручки в 304,6 млн. грн. годом ранее.

Третья крупнейшая украинская сеть книжных магазинов «Книголенд» (физические и онлайн-магазин) получила 82,6 млн грн выручки по результатам 2023 года. Рост составляет примерно 1,6 раза: в 2022 году выручка сети составила 51,8 млн грн.

В целом количество книжных магазинов в Украине растет, несмотря на полномасштабное вторжение. Отчасти это вызвано тем, что на относительно безопасных территориях сети открывают новые магазины вместо утраченных из-за российской агрессии. Количество независимых книжных магазинов также увеличивается.

Источник: Минфин
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