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12 марта 2024, 19:33 Читати українською

Прогнозы роста спроса на нефть ОПЕК и IEA разошлись сильнее всего за 16 лет

Прогнозы Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (IEA) касательно роста спроса на нефть в 2024 году расходятся сильнее всего по меньшей мере за 16 лет, обнаружил Reuters.

Прогнозы Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (IEA) касательно роста спроса на нефть в 2024 году расходятся сильнее всего по меньшей мере за 16 лет, обнаружил Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто не так с прогнозамиПо прогнозам IEA, обнародованным в феврале, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 млн баррелей в сутки, тогда как в своем февральском отчете ОПЕК прогнозировала рост на 2,25 млн баррелей в сутки.
Фото:depositphotos

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Что не так с прогнозами

По прогнозам IEA, обнародованным в феврале, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 млн баррелей в сутки, тогда как в своем февральском отчете ОПЕК прогнозировала рост на 2,25 млн баррелей в сутки.

Разница между прогнозами составляет чуть более 1 млн баррелей в сутки, или около 1% мирового спроса.

Разрыв между прогнозами IEA и ОПЕК означает, что они посылают трейдерам и инвесторам разные сигналы, насколько сильным будет спрос на нефть в 2024 году и в долгосрочной перспективе, а также о скорости перехода к более чистому топливу, отмечает Reuters.

«У IEA очень четкое понимание, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами», — заявил бывший глава отдела нефтяных рынков IEA Нил Аткинсон. «Оба агентства загнали себя в тупик, поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса», — отмечает он.

Reuters проанализировал, как менялись прогнозы спроса на нефть IEA и ОПЕК с кризисного 2008 года и до начала 2024-го. В июле 2008 года фьючерсы на нефть достигли рекордных значений, почти $150 за баррель, по сравнению с примерно $80 сейчас. Изучив ежемесячные отчеты организаций за 16 лет, Reuters пришел к выводу, что разрыв в этом феврале в пересчете на баррели был максимальным за этот период.

ОПЕК и IEA расходятся и в среднесрочных прогнозах. IEA ожидает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, это произойдет благодаря переходу на более чистые виды топлива.

ОПЕК с этим не соглашается — в прогнозе картеля до 2045 года говорится, что спрос не достигнет пика до этого времени, это произойдет благодаря росту производства за пределами промышленно развитых стран и «отказу от некоторых первоначальных нулевых политик».

Комментируя разрыв в прогнозах на 2024 год, IEA заявило, что замедление спроса в этом году означает возвращение к тенденциям, наблюдавшимся до пандемии, и это замедление уже заметно в поставках нефти.

ОПЕК заявила, что ее прогноз роста спроса в 2023 году на 2,5 млн баррелей в сутки оказался лишь немного ниже первоначального, объявленного в июле 2022 года.

Источник: Минфин
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