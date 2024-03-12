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12 марта 2024, 17:44 Читати українською

В Украине прогнозируют уменьшение урожая зерновых и масличных в этом году

Украинская зерновая ассоциация оценила урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных. В то время как урожай 2023 года по оценке ассоциации составил 82,6 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Украинская зерновая ассоциация оценила урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн зерновых и масличных.
Фото:depositphotos

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Оценка зерновой ассоциации

По оценке УЗА, при таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн тонн, а экспорт зерновых и масличных в текущем сезоне может достичь 53,1 млн тонн зерновых и масличных при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайского порта.

В этом году урожай пшеницы прогнозируется на уровне 20 млн тонн, что на 2 млн тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составят 2,4 млн тонн.

Урожай ячменя в 2024 году, по оценке УЗА, может составить 4,6 млн тонн. В 2023 году было 5,8 млн тонн. А потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн тонн.

УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн тонн, что на 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году — 29,6 млн тонн. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн тонн.

А вот урожай рапса можно ожидать на уровне 4,2 млн тонн, что чуть меньше, чем в 2023 — 4,3 млн тонн. При этом экспорт 2024/2025 МГ может составить, как и в текущем сезоне — 3,6 млн тонн.

По словам экспертов УЗА, соя едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее доходности в этом году.

Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн тонн (в 2023 — 4,9 млн тонн). Потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ может составить 4 млн тонн (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн тонн).

Источник: Минфин
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