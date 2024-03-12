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12 марта 2024, 14:08 Читати українською

Приватбанк запустил fast line для ИТ предпринимателей. Как открыть счет

Приватбанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ. Теперь для открытия нового счета на сайте банка нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не больше 5 минут.

Приватбанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ.

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Подробности

Специальная программа обслуживания ИТ ФОП Приватбанка кроме бесплатного открытия и обслуживания счета включает специальный льготный тариф «ИТ-эксперт», бесплатный валютообмен и круглосуточную продажу валюты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь необходимый в работе ИТ специалистов функционал.

Только для клиентов Приватбанка тарифы на перечисление средств на личную карту составляет не более 50 грн и действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии.

Также для предпринимателей ИТ-отрасли действует упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в экв.) засчитываются автоматически. Фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.

Как управлять финансами

Управлять финансами ИТ предприниматели могут как через сайт и приложение «Приват24 для бизнеса», так и через меню «Бизнес» обычного Приват24.

Важно, что интеграция Приват24 с сервисом Payoneer дает возможность быстрого создания аккаунта и зачисления средств на счет ФОП.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
12 марта 2024, 15:54
#
Це дуже цікаво, але наче як фсіх ІТ фахівців нагаються загнати в дія сіті стойло. І плюс немає ніяких внятних пояснень як гіг-контрактерам співпрацювати з закордонними замовниками, і з фріланс біржами. До речі, та ж Апворк, автоматично відкусує «податок на гугл» тому немає ніякого резону перераховувати ці гроші на рахунок фоп, щоб двічи платити податок.
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