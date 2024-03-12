Приватбанк запустил fast line для ИТ предпринимателей. Как открыть счет

Приватбанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ. Теперь для открытия нового счета на сайте банка нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не больше 5 минут.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Специальная программа обслуживания ИТ ФОП Приватбанка кроме бесплатного открытия и обслуживания счета включает специальный льготный тариф «ИТ-эксперт», бесплатный валютообмен и круглосуточную продажу валюты, простое управление финансами через мобильное приложение и весь необходимый в работе ИТ специалистов функционал.

Только для клиентов Приватбанка тарифы на перечисление средств на личную карту составляет не более 50 грн и действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии.

Также для предпринимателей ИТ-отрасли действует упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в экв.) засчитываются автоматически. Фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.

Как управлять финансами

Управлять финансами ИТ предприниматели могут как через сайт и приложение «Приват24 для бизнеса», так и через меню «Бизнес» обычного Приват24.

Важно, что интеграция Приват24 с сервисом Payoneer дает возможность быстрого создания аккаунта и зачисления средств на счет ФОП.