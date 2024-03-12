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12 марта 2024, 16:53 Читати українською

Европарламент будет судиться с Еврокомиссией через 10 миллиардов евро для Венгрии — Politico

Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро. Это станет историческим шагом, сообщает Politico.

Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разблокировала средства ЕС для Будапешта, замороженные из-за проблем с коррупцией и верховенством права. Этот шаг был сделан накануне решающего саммита, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал сорвать общую позицию ЕС по отношению к Украине.

Голосование

Комитет Европарламента по юридическим вопросам собрался за закрытыми дверями вчера вечером (11 марта), чтобы принять решение подать в суд на исполнительную власть ЕС из-за того, что, по ее мнению, было нарушением ее обязательства защищать деньги налогоплательщиков от нецелевого использования.

Комитет поддержал иск: 16 членов проголосовали «за», 1 — «против» (крайний правый).

Отмечается, что выплата в декабре прошлого года была широко подвергнута критике депутатами Европарламента и даже официальными лицами Комиссии как признак того, что Брюссель подвергся шантажу Орбана.

Поддержка иска между партиями посылает четкий сигнал Комиссии. Собственная политическая группа Урсули фон дер Ляйен, правоцентристская Европейская народная партия, поддерживает это решение, а ее лидер Манфред Вебер (и его предшественник Дональд Туск) отметили важность защиты верховенства права перед июньскими выборами в ЕС.

«Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречила сама себе в вопросе о том, придерживается ли Венгрия верховенства закона», — заявил депутат Европарламента Даниэль Фрейнд.

Этот шаг комитета задуман как «знак президенту Еврокомиссии, что верховенство закона нельзя обменивать на соглашения с Орбаном», сказал Фрейнд.

Пока не существует прецедентного права относительно того, какую свободу действий имеет Еврокомиссия при принятии решения о замораживании средств в соответствии с общими положениями.

В четверг лидеры политических групп встретятся, чтобы дать главе Европарламента Роберти Метсоли окончательный зеленый свет на подачу иска на Еврокомиссию в суд до последнего срока, назначенного на 25 марта. Вместе с лидерами социал-демократов, зеленых, левых и либералов, Вебер проголосует за этот шаг, сообщили чиновники.

Источник: Минфин
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