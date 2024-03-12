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12 марта 2024, 15:51 Читати українською

Британские люксовые авто попадают в россию через постсоветские страны — Sky News

Несмотря на санкции Запада, россия продолжает ввозить британские автомобили, включая роскошные марки, через постсоветские страны. Об этом сообщает Sky News.

Несмотря на санкции Запада, россия продолжает ввозить британские автомобили, включая роскошные марки, через постсоветские страны.
Фото: freepik.com

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Рост экспорта в соседние с рф страны

В то время как прямой британский экспорт автомобилей в россию упал до нуля после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, за этим последовало соответствующее увеличение экспорта автомобилей в соседние с россией страны, особенно Азербайджан.

Анализ Sky News, основанный на официальных торговых данных Налоговой и Таможенной службы Великобритании (HMRC), показывает, что Великобритания экспортировала в Азербайджан транспортных средств на 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, что на 1860% больше, чем за пятилетний период, что предшествовал вторжению.

Увеличение экспорта в Азербайджан не только беспрецедентно, но и почти равно показателю годового экспорта автомобилей в россию за два года до введения санкций, который составил в среднем 330 млн фунтов.

Кроме статистики HMRC, Sky News проанализировал данные международной торговли ООН, показывающие, что ровно за тот же период, когда Великобритания зафиксировала беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Азербайджан, Азербайджан зафиксировал беспрецедентный рост экспорта автомобилей в россию.

Данные подтверждаются свидетельствами источников Sky, которые сообщили, что хотя российские покупатели авто, покупающие немецкие автомобили, преимущественно отправляют их через Кыргызстан, они предпочитают использовать Азербайджан в качестве маршрута для британских авто.

Британские автопроизводители заявляют, что больше не продают автомобили в россию. Однако невозможно отследить каждую британскую партию авто после того, как она покинула порт, особенно когда она прибыла в третью страну.

Однако британское правительство обеспокоено этой «серой зоной», через которую товары могут направляться в россию через бывшие советские сателлиты на Кавказе и Центральной Азии.

Автомобили входят в число товаров, запрещенных к продаже в россию в рамках режима санкций так называемого «двойного использования». Существует отдельный запрет на продажу автомобилей класса люкс стоимостью более 42 000 фунтов стерлингов в россию.

Средняя стоимость британских авто

По данным HMRC, средняя стоимость британских авто, экспортируемых в Азербайджан, составила более 100 000 фунтов стерлингов (около $128 тысяч), что свидетельствует о том, что это автомобили класса люкс.

«Очевидно, что между такими странами как Азербайджан, Армения и россия существуют очень тесные экономические связи, они находятся в определенном виде общей экономической зоны. И потому на самом деле, как только товар находится в этой области, вы упускаете возможность отслеживать его», — заявил Том Китиндж, директор Центра исследований финансовой преступности и безопасности Королевского института объединенных служб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
12 марта 2024, 16:12
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Санкції з пекла діють!
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