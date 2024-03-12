Британские люксовые авто попадают в россию через постсоветские страны — Sky News

Несмотря на санкции Запада, россия продолжает ввозить британские автомобили, включая роскошные марки, через постсоветские страны. Об этом сообщает Sky News.

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Рост экспорта в соседние с рф страны

В то время как прямой британский экспорт автомобилей в россию упал до нуля после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, за этим последовало соответствующее увеличение экспорта автомобилей в соседние с россией страны, особенно Азербайджан.

Анализ Sky News, основанный на официальных торговых данных Налоговой и Таможенной службы Великобритании (HMRC), показывает, что Великобритания экспортировала в Азербайджан транспортных средств на 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, что на 1860% больше, чем за пятилетний период, что предшествовал вторжению.

Увеличение экспорта в Азербайджан не только беспрецедентно, но и почти равно показателю годового экспорта автомобилей в россию за два года до введения санкций, который составил в среднем 330 млн фунтов.

Кроме статистики HMRC, Sky News проанализировал данные международной торговли ООН, показывающие, что ровно за тот же период, когда Великобритания зафиксировала беспрецедентный рост экспорта автомобилей в Азербайджан, Азербайджан зафиксировал беспрецедентный рост экспорта автомобилей в россию.

Данные подтверждаются свидетельствами источников Sky, которые сообщили, что хотя российские покупатели авто, покупающие немецкие автомобили, преимущественно отправляют их через Кыргызстан, они предпочитают использовать Азербайджан в качестве маршрута для британских авто.

Британские автопроизводители заявляют, что больше не продают автомобили в россию. Однако невозможно отследить каждую британскую партию авто после того, как она покинула порт, особенно когда она прибыла в третью страну.

Однако британское правительство обеспокоено этой «серой зоной», через которую товары могут направляться в россию через бывшие советские сателлиты на Кавказе и Центральной Азии.

Автомобили входят в число товаров, запрещенных к продаже в россию в рамках режима санкций так называемого «двойного использования». Существует отдельный запрет на продажу автомобилей класса люкс стоимостью более 42 000 фунтов стерлингов в россию.

Средняя стоимость британских авто

По данным HMRC, средняя стоимость британских авто, экспортируемых в Азербайджан, составила более 100 000 фунтов стерлингов (около $128 тысяч), что свидетельствует о том, что это автомобили класса люкс.

«Очевидно, что между такими странами как Азербайджан, Армения и россия существуют очень тесные экономические связи, они находятся в определенном виде общей экономической зоны. И потому на самом деле, как только товар находится в этой области, вы упускаете возможность отслеживать его», — заявил Том Китиндж, директор Центра исследований финансовой преступности и безопасности Королевского института объединенных служб.