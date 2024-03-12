MoneyGram и RIA увеличили долю на рынке переводов в Украину

MoneyGram и RIA в 2023 году увеличили долю на рынке переводов в Украину. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Платежные системы в прошлом году переслали в Украину $2,6 млрд, что на 21,8% больше, чем за май-декабрь 2022 года и на 17% меньше, чем за 2021 год, говорится в информации Национального банка Украины.

Наибольшая сумма поступила через Western Union (США), однако доля этой системы снизилась по сравнению с 2022 годом на 6,3 процентных пункта (п.п.) — до 43,19% от всех переводов.

PrivatMoney за год сократил долю на 2,1 п.п. — до 17,89%, уступив второе место MoneyGram (США), нарастившую долю на 4,4 п.п. — до 21,70%.

Отмечается, что основное падение доли Western Union пришлось на второе полугодие — с 48,63% до 43,19%, тогда как PrivatMoney смогла за это время отыграть 4,4 п.п., а доля MoneyGram почти не изменилась — выросла только на 0,1 п.п.

Кроме того, за прошлый год с 9,7% до 13,29% выросла доля RIA (+0,9 п.п. за второе полугодие 2023 г.) и с 2,7% до 3,06% — доля Intelexpress (+0,02 п.п.).

Уточняется, что средняя сумма трансграничного перевода составила $256 против $207 млн в 2022 году.

В четвертом квартале объем переводов вырос до $704 млн. с $607 млн. в третьем, $615 млн. во втором и $691 млн. в первом.