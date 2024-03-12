Украинский список сомнительных инвестпроектов включили в международный реестр

Список сомнительных инвестиционных проектов, который Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) формировала в течение многих лет, добавлен в глобальный реестр Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В украинский список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид, действующих на территории Украины, включены 235 компаний.

«Этот шаг позволяет расширить границы информационной безопасности и защитить потенциальных инвесторов во всем мире от возможных финансовых мошеннических схем. Эта инициатива максимально эффективна не только для украинцев, но и для членов IOSCO», — прокомментировал член Нацкомиссии Ираклий Барамия.

НКЦБФР является членом IOSCO с 1996 года.