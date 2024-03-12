Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10337 о добросовестном лоббировании. Об этом свидетельствуют данные Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о добродетельном лоббировании
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Цель законопроекта
Целью законопроекта является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов госвласти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования, установление прозрачных механизмов обеспечения их деятельности и должностных лиц.
Документ определяет терминологию в области лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, методы воздействия.
Кроме того, законопроект предусматривает создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Документ вступает в силу через два месяца после начала функционирования такого Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.
Следует отметить, что принятие закона было одним из требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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