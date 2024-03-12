Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля к концу месяца. Акции резко выросли

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2024, 13:26 Читати українською

Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля к концу месяца. Акции резко выросли

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на самый большой в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны. Об этом сообщает Reuters.

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на самый большой в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны.
Фото:autonews.autoua.net

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Производитель смартфонов, пятый по величине в Китае, сообщил, что будет принимать заказы в 59 магазинах в 29 городах по всей стране. Презентация намечена на 28 марта.

После заявления компании в ходе утренних торгов акции Xiaomi выросли на 7%.

Читайте: Xiaomi представила в Европе свой первый автомобиль (фото)

Во время презентации седана Speed Ultra 7 (SU7) в декабре 2023 исполнительный директор Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi планирует стать одним из пятерки лучших автопроизводителей мира.

Аналитики говорят, что общая операционная система автомобиля с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi понравится существующим клиентам компании.

Гигант производства смартфонов пообещал инвестировать 10 млрд долл. в автомобиле в течение десяти лет и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, получившего одобрение властей.

Что известно об авто

Xiaomi SU7 — это производительный электрический седан, имеющий спортивный дизайн. Размеры электромобиля (Д/Ш/В), мм: 4997×1963×1455. Колесная база — 3000 мм.

Аккумулятор емкостью 101 кВт·ч, запас хода до 800 км.

Автомобиль разгоняется до сотни за 2,78 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами