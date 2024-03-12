Xiaomi начнет продажи своего первого электромобиля к концу месяца. Акции резко выросли

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на самый большой в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Производитель смартфонов, пятый по величине в Китае, сообщил, что будет принимать заказы в 59 магазинах в 29 городах по всей стране. Презентация намечена на 28 марта.

После заявления компании в ходе утренних торгов акции Xiaomi выросли на 7%.

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Во время презентации седана Speed Ultra 7 (SU7) в декабре 2023 исполнительный директор Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi планирует стать одним из пятерки лучших автопроизводителей мира.

Аналитики говорят, что общая операционная система автомобиля с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi понравится существующим клиентам компании.

Гигант производства смартфонов пообещал инвестировать 10 млрд долл. в автомобиле в течение десяти лет и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, получившего одобрение властей.

Что известно об авто

Xiaomi SU7 — это производительный электрический седан, имеющий спортивный дизайн. Размеры электромобиля (Д/Ш/В), мм: 4997×1963×1455. Колесная база — 3000 мм.

Аккумулятор емкостью 101 кВт·ч, запас хода до 800 км.

Автомобиль разгоняется до сотни за 2,78 секунды, максимальная скорость составляет 265 км/ч.