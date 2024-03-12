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12 марта 2024, 13:05 Читати українською

Главный депозитарий россии отключили от информации о мировых финансовых рынках

Международная ассоциация Association of National Numbering Agencies закрыла доступ к информации об иностранных финансовых инструментах для российского «Национального расчетного депозитария» (НРД). Об этом сообщает российский Интерфакс.

Международная ассоциация Association of National Numbering Agencies закрыла доступ к информации об иностранных финансовых инструментах для российского «Национального расчетного депозитария» (НРД).

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НРД сообщил о вынужденном прекращении предоставления информации о ранее квалифицированных иностранных финансовых инструментах участникам финансового рынка рф.

Кроме того, российский депозитарий больше не сможет способствовать присвоению ISIN и CFI кодов иностранным инструментам по запросам российских компаний.

Также приостановлено обновление информации об иностранных финансовых инструментах, принятых на обслуживание в НРД, и информацию на сайте www.isin.ru о ранее квалифицированных инструментах, используемых участниками российского рынка.

В дальнейшем НРД будет предоставлять информацию о новых иностранных финансовых инструментах только, если сможет ее получить из установленных российским законодательством источников, объем такой информации может быть изменен, а срок ее предоставления увеличен.

НРД — крупнейший депозитарий в россии, признанный системообразующим финансовым институтом, имеет доступ к международной финансовой системе и принадлежит Мосбирже. ЕС ввел санкции против НРД в июне 2022 года.

Источник: Минфин
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