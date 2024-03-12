Курс валют на 12 марта: Доллар и евро в банках выросли на 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро добавило также 10 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,20−38,70 грн. Евро покупают за 41,70 грн, а продают за 42,35 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,60−38,65, евро — 42,15−42,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,37−38,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,95−41,97 грн/евро.

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