Акции Boeing еще больше упали на фоне расследования инцидента с 737 MAX 9

Падение акций американского авиаконцерна Boeing превысило 23% с начала года после того, как Министерство юстиции возбудило уголовное расследование по несчастному случаю с самолетом 737 MAX 9 компании Alaska Airlines. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что акции упали на 4,4% 11 марта, что явилось наибольшим однодневным падением с 25 января.

Напомним, что федеральное управление гражданской авиации США (FAA) во время аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.