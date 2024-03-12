С начала года Гостаможслужба выявила нарушений таможенных правил на сумму 4,2 млрд грн

В январе-феврале 2024 года на таможне выявили 1511 нарушений таможенных правил на сумму 4,2 млрд грн, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Какие нарушения на таможне

По 445 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 64 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму около 35 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 19 млн грн;

транспортных средств на сумму 9 млн грн.

В то же время по 621 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенном в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 12 млн грн, взыскано штрафов на сумму 14 млн грн.

«На рассмотрение в суд таможнями передано 735 дел о нарушении таможенных правил на сумму 367 млн гривен. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 950 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 243 млн грн (конфискация — 119 млн грн, штрафы — 124 млн грн)», — добавили в Таможенной службе.