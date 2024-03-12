Согласно решению наблюдательного совета, Укрэксимбанк объявил конкурсный отбор на должность председателя правления банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Укрэксимбанк объявил конкурс на должность главы правления
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Требования к соискателям
Претендент на должность председателя правления должен отвечать следующим общим квалификационным требованиям:
- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы в банковском и/или финансовом секторе не менее пяти лет в совокупности, в том числе на руководящих должностях — не менее трех лет (председатель или член правления, или совета директоров, руководитель департамента).
- опыт работы на руководящих должностях в средних и крупных банках, ориентированных на корпоративных клиентов.
Ознакомиться подробно с требованиями
Этапы проведения конкурса
Источник: Минфин
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