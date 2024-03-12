В феврале два участника покинули рынок небанковских финансовых услуг — НБУ

Количество участников небанковского финансового рынка в феврале увеличилось со 1058 (по состоянию на 31 января 2023 года) до 1060 (по состоянию на 29 февраля 2024 года), количество банков осталось неизменным — 63. Об этом говорится в сообщении Нацбанка .

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Кто покинул рынок

Из реестров принудительно исключена одна финансовая компания и по инициативе заявителя исключен один страховщик. В то же время в реестр включен один страховой брокер и три коллекторские компании.

В течение февраля двум учреждениям — финансовой компании и страховщику — аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). В отношении двух других финансовых компаний принято решение о предоставлении согласования изменения объема лицензии, в частности одной финансовой компании, согласовано расширение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг, в то же время еще одной финансовой компании согласовано сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кто работает на рынке

По состоянию на 29 февраля на небанковском рынке работали 586 финансовых компаний (в январе было 528), 86 страховщиков non-life (было 87), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 125 ломбардов (количество не изменилось)), 129 кредитных союзов (количество не изменилось), 10 лизинговых компаний (было 69), 37 страховых брокеров (было 36), 74 коллекторских компании (было 71).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (было 19) и 21 небанковскую группу (было 20).

На платежном рынке действуют 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 19), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 16). Отмена регистрации двух платежных систем произошла по обращению операторов этих платежных систем (т.е. добровольно).

Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди которых 20 платежных учреждений (было 19), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 36 коммерческих агентов (было 34) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.