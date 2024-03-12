Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале.
Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы.
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Какие страны добавились к списку
С 11 марта данная услуга доступна уже в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.
«Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей», — написал Клименко.
Как оформить
Оформить заявку можно через «Кабинет водителя». В целом украинцы обменяли уже более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.
«Постоянно работаем над усовершенствованием сервисных услуг МВД. Заботимся о качестве», — добавил глава ведомства.
Источник: Минфин
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