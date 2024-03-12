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12 марта 2024, 8:16 Читати українською

Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы.

Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале.

Международная доставка водительского удостоверения доступна уже в 27 странах Европы.
Фото:slovoidilo.ua

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Какие страны добавились к списку

С 11 марта данная услуга доступна уже в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии.

«Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей», — написал Клименко.

Как оформить

Оформить заявку можно через «Кабинет водителя». В целом украинцы обменяли уже более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

«Постоянно работаем над усовершенствованием сервисных услуг МВД. Заботимся о качестве», — добавил глава ведомства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
12 марта 2024, 9:25
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Ого! аж неймовірних 5тис. змінених документів при декількох МІЛЬЙОНАХ біженців!!!
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