Официальный курс НБУ: Доллар прибавил 24 копейки

Национальный банк Украины установил на 12 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,3825 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 24 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 12 марта установил официальный курс евро на уровне 41,95 грн.

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