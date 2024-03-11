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11 марта 2024, 19:33 Читати українською

Банки выдали льготных кредитов еще почти на 2 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 431 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд. грн., в том числе от банков государственного сектора экономики — 315 кредитов на 780 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

За прошедшую неделю в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 431 льготный кредит на общую сумму 1,7 млрд.

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За время действия военного положения в Украине выдано 48 015 доступных кредитов на общую сумму 193 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 35 794 кредита на 98 млрд грн), из которых на 11 марта текущего года:

  • 14,83 млрд грн — на инвестиционные цели;
  • 8,70 млрд грн — как антикризисные кредиты;
  • 3,72 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
  • 36,72 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 57,58 млрд грн — на антивоенные цели.

Всего с момента старта программы подписано 82 837 кредитных договоров на общую сумму 282,6 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики — 56 270 договоров на 124,6 млрд. гривен.

Источник: Минфин
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