К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 марта: доллар и евро на межбанке идут вверх
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Открытие 11 марта
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Закрытие 11 марта
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Изменения
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38,18/38,22
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38,37/38,40
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19/18
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41,77/41,81
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41,92/41,94
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15/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,60 грн., а продают за 42,25 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,52−38,60, евро — 42,10−42,25 грн.
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Источник: Минфин
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