Курс валют на вечер 11 марта: доллар и евро на межбанке идут вверх

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 11 марта Закрытие 11 марта Изменения доллар 38,18/38,22 38,37/38,40 19/18 евро 41,77/41,81 41,92/41,94 15/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,60 грн. Евро покупают за 41,60 грн., а продают за 42,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,52−38,60, евро — 42,10−42,25 грн.

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