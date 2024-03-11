Укрзализныця начинает продавать билеты на поезда в Австрию и Венгрию онлайн

18 марта Укрзализныця начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. На первом этапе онлайн билеты будут доступны в сообщении Украина — Австрия и обратно. Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

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Как купить билеты

Купить билеты можно будет через приложение Укрзализныци, а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через Дия.Подпись.

«Шаг за шагом оцифровываем наши сервисы и делаем их удобными для клиентов. После длительной и непростой работы нам удалось достичь договоренностей с Венгрией и Австрией по онлайн-продаже билетов на поезда. После реализации этого проекта еще больше наших международных рейсов станут доступны онлайн и пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие. Также, как показал опыт на маршруте Киев — Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупов. Двигаемся дальше», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.

Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Для приготовлений к продаже билетов онлайн Укрзализныця с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта. Ограничение будет продолжаться до открытия онлайн-продаж. То есть, 18 марта продажа билетов возобновится (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп — Вена — Чоп. По состоянию на данный момент билеты на поезд Чоп — Вена и обратно доступны практически на все даты.

Напомним

Новый прямой поезд № 143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.