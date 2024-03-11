Получите помощника с лайфхаками по дорогам Европы бесплатно

Дороги в Европе отличаются от привычных нам наличием платных трасс, участков, мостов, также каждая страна имеет свои правила парковки и цены.
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Источник: Минфин
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