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11 марта 2024, 14:19 Читати українською

О проекте Cryptology

Многие из нас мечтают вырваться из «хомячьего круга» дом-работа-дом. Работать всю жизнь на чужих дядей и получать за это лишь малую часть настоящей стоимости вашего труда. Но как можно сломать это колесо? Не нужно быть Дейенерис, чтобы этого достичь. Нужно лишь желание и время. Со всем остальным поможет Cryptology school.

История проекта

Проект был создан в 2021 году. Создан он был известным инстаграм-пабликом GRUPPIROVKA при поддержке результативных и опытных трейдеров. Изначально это был бесплатный курс финансовой грамотности для детей и подростков в Киеве. В курс также входили основы экономики, трейдинга и инвестирования. мен

Курс был успешно завершен множеством учеников. После такого успеха было принято решение расширить существующую программу, чтобы доступ к знаниям был у куда большего количества желающих. Со-основателем и самой публичной личностью в проекте является Константин «Кудо» Ханич. Он уже участвовал в некоторых масштабных интервью, регулярно занимает топовые места на крупных торговых турнирах и лидирующие позиции в лидербордах проп-компаний.

На данный момент школа по прежнему продолжает активно развиваться. Сейчас в ней преподают 26 практикующих трейдеров. Также на выбор есть большое количество доступных форматов обучения, которые подходят как и полнейшим новичкам, которые совсем ничего не знают, так и опытным трейдерам, которые хотят расширить горизонты знаний.

Что предлагает Криптолоджи

Без лишних предисловий, вот на что вы можете рассчитывать:

  1. Online school, разделенная на разные «уровни». А именно Basic (19 модулей, включая информацию по основам трейдинга, разработки торговых стратегий, базовой аналитике), Advanced (включает все от Basic, плюс 11 дополнительных модулей и 7 сессий backtest с анализом сделок, выпускники получают инструменты для трейдинга), Pro (все предыдущие пакеты, плюс 8 дополнительных модулей, раскрывается тема манипуляций на рынке, работы с мультиструктурой, альтернативные способы заработка на крипте и так далее). Самый продвинутый уровень — Super Charged, который включает преимущества всех предыдущих, но обучение проходит в малых группах до 5 человек, где каждому будет уделено время и проведен индивидуальный анализ выполненного «домашнего задания».

  2. Workshop. В воркшоп идут после прохождения онлайн-курсов для получения еще большего количества знаний и повышения квалификации как трейдера.

  3. Intraday server. Это агрегатор полезных знаний для трейдеров. Здесь ежедневно проходят полезные стримы на разные темы, практикующие трейдеры делятся аналитикой рынков, а в чатах проходит общение в кругу единомышленников.

  4. Base Camp. Бесплатный онлайн курс, который проводится несколько раз в год. В этом онлайн курсе вы сможете получить базовые фундаментальные знания, а также бесплатно понять, подходит ли вам эта ниша или это все же не для вас. Трейдером теоретически может стать кто угодно.

  5. Offline school. Есть возможность получить все знания в офлайн формате (только в Киеве).

  6. Mentorship. В случае если вы не хотите проходить курсы, или у вас уже есть знания и какой-то базовый опыт, вы сможете начать или продолжить развитие под присмотром опытного наставника, который будет попутно вас обучать и выводить ваши навыки на новый уровень. Тет-а-тет общение и доведения до результата.

  7. Бесплатный онлайн курс от Cryptology + WhiteBIT. В сотрудничестве с криптобиржей WhiteBIT были разработаны абсолютно бесплатные онлайн курсы, которые отлично подходят тем, кто желает получать знания в своем собственном темпе — смотреть обучающие ролики онлайн и проходить тесты можно в любое время.

Также Cryptology активны в соцсетях. Есть канал проекта в телеграм, инстаграм. Там можно бесплатно найти большое количество весьма полезной информации, а также часть команды ведёт публичную деятельность, делясь полезными материалами у себя в каналах. Есть также закрытый канал в Discord, который служит скорее как «семья трейдеров», где вы можете обмениваться опытом, знаниями, стратегиями, и общаться с членами команды после обучения.

Вывод

В школе трейдинга Cryptology любой сможет найти себе место. Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком, который о трейдинге знает только то, что это существует, и вообще вам друг подсказал. Или возможно вы опытный трейдер, который хочет достичь еще большего? Инвестировав свое время и желание в Cryptology вы сможете достигнуть тех результатов, о которых мечтали. Но не забывайте о том, что многое зависит именно от вашего желания — если вы не желаете достигать результатов и развиваться, никакие курсы в мире вам не помогут.

Источник: Минфин
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