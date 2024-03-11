Фонд гарантирования выставляет на продажу пул кредитов более чем на 70 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу отраслевой пул кредитов с общей задолженностью по активам 715,5 млн. грн. Стартовая цена лота составляет 70,4 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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В состав выставленного на торги лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, и дебиторской задолженности субъектов хозяйствования, находящихся на балансе АО «Мегабанк», ПАО «Проминвестбанк» и АО «Банк Сич» «.

В обеспечение выполнения обязательств перед банками оформлено, в частности:

коммерческую недвижимость в г. Запорожье, а именно: здания и сооружения общей площадью 6633,3 кв. м — административный корпус, насосная станция, контрольно-пропускной пункт, главный производственный корпус, ангар для мойки автомобилей, многопоточный КПП;

зерно пшеницы, кукурузы, подсолнечника общим объемом более 53 000 тонн с местом хранения в Харьковской обл;

металлолом, арматура, трубы, балки и др., которые находятся в Харьковской обл.;

финансовую поруку.

Стартовая цена лота — 70,4 млн. грн.