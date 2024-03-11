Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе — SIPRI

Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе в 2019—2023 годах и четвертым в мире после того, как с февраля 2022 не менее 30 государств поставили Киеву основные вооружения как военную помощь. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сравнившего период 2019—2023 годов с 2014—2018 годами.

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Объем международных поставок оружия

По данным SIPRI, глобальный объем международных поставок оружия за последние пять лет снизился на 3,3%, а европейские страны почти вдвое (на 94%) увеличили импорт основных видов вооружений.

Гораздо большие объемы оружия поступали в Азию и Океанию, а также в Ближний Восток, где находятся девять из десяти основных импортеров.

Доля Украины в глобальном импорте оружия составила 4,9% по сравнению с 0,1% в 2014—2018 годах. В то же время, общий рост военного импорта по отношению к этому периоду достиг рекордных 6633%.

Основными поставщиками вооружений Украины стали США (39%), Германия и Польша соответственно 14% и 13%.

Тройка лидеров

По сравнению с прошлогодним исследованием в тройке лидеров произошла смена. США продолжают удерживать США первую позицию. Американский экспорт за последние пять лет вырос на 17%, что увеличило с 34% до 42% долю США в общем объеме мирового экспорта вооружений.

В 2019—2023 годах США поставили основные вооружения в 107 государств мира, что больше, чем за все предыдущие периоды.

Франция потеснила рф со второго места среди экспортеров, чей экспорт увеличился на 47%, а доля в общемировых поставках выросла с 7,2% до 11%.

Французский экспорт вооружений вырос, в основном, благодаря поставке боевых самолетов в Индию, Катар и Египет. При этом крупнейшим импортером французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось около 30% военных поставок из Франции.

РФ опустилась на третье место в списке крупнейших экспортеров оружия. За 2019−2023 годы экспорт вооружений из россии сократился почти вдвое — на 53%. В общемировых поставках доля россии сократилась на 10% и сравнялась с французским.

Падение российского военного экспорта в последние пять лет ускорилось. В 2019 году россия поставляла оружие в 31 государство, в 2022 году — только в 14, а в 2023 году — в 12.

Полномасштабная война россии против Украины привела к стремительному росту импорта систем противовоздушной обороны. К примеру, Польша заказала в США 48 пусковых установках Patriot, 644 ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти. Общая сумма сделки оценена в $15 млрд.

Германия планирует заплатить Израилю около 4 млрд евро за систему ПВО Arrow 3, а немецкие системы ПВО будут поставлены в Австрию, Эстонию, Латвию и Словению.

Впервые за 25 лет США стали самым крупным поставщиком оружия в Азию и Океанию. На США приходилось 34% импорта оружия государствами региона по сравнению с 19% и 13% Китая.