В понедельник на наличном рынке курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Евро добавило 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 11 марта: Доллар в банках прибавил 5 копеек
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Валютный рынок
В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,55 грн. Евро покупают за 41,60 грн, а продают за 42,20 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,55, евро — 42,00−42,15 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 38,18−38,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,77−41,81 грн/евро.
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