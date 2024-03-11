Курс валют на 11 марта: Доллар в банках прибавил 5 копеек

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,10−38,55 грн. Евро покупают за 41,60 грн, а продают за 42,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,50−38,55, евро — 42,00−42,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,18−38,22 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,77−41,81 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .