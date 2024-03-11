BlackRock стала одним из крупнейших держателей биткоинов

Спотовый BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) инвестиционной компании BlackRock смог накопить немногим менее 200 000 биткоинов. Фонд стал одним из крупнейших держателей первой криптовалюты в мире за 40 дней.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: подробно о главных новостях крипторынка

Биржевой фонд на биткоин от BlackRock обошел по количеству биткоинов компанию MicroStrategy, на балансе которой находится 193 000 биткоинов.

С момента запуска спотовых биткоин-ETF в США, число BTC, находящихся под контролем фонда IBIT, увеличилось с 2 621 до 196 089 ($13 $млрд).

Главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер заявил, что количество биткоинов в инвестиционном портфеле компании может быть увеличено.

По мнению аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, спотовый биткоин-ETF BlackRock способен стать самым успешным в этой категории активов.

Ранее в BlackRock уведомили, что планируют рекламировать биржевой фонд на фасадах зданий в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.