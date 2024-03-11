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11 марта 2024, 9:02 Читати українською

BlackRock стала одним из крупнейших держателей биткоинов

Спотовый BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) инвестиционной компании BlackRock смог накопить немногим менее 200 000 биткоинов. Фонд стал одним из крупнейших держателей первой криптовалюты в мире за 40 дней.

Спотовый BTC-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) инвестиционной компании BlackRock смог накопить немногим менее 200 000 биткоинов.
Фото:depositphotos

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Биржевой фонд на биткоин от BlackRock обошел по количеству биткоинов компанию MicroStrategy, на балансе которой находится 193 000 биткоинов.

С момента запуска спотовых биткоин-ETF в США, число BTC, находящихся под контролем фонда IBIT, увеличилось с 2 621 до 196 089 ($13 $млрд).

Главный инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер заявил, что количество биткоинов в инвестиционном портфеле компании может быть увеличено.

По мнению аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, спотовый биткоин-ETF BlackRock способен стать самым успешным в этой категории активов.

Ранее в BlackRock уведомили, что планируют рекламировать биржевой фонд на фасадах зданий в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Bookseller
Bookseller
11 марта 2024, 9:26
#
Мои битки сейчас:Bitcoin Баланс
3.76070300

$264 898 Ещё немного подрастет, и продам 0.02 битка
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
11 марта 2024, 11:00
#
Продовжуй тримати нас в курсі!
пиши кожен день і під кожною новиною про біткойн твій баланс біткойна!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 марта 2024, 9:51
#
Те, що БлекРок має на балансі битки, то не значить, що вони їм належать. Випустили ЕТФи биточні, тобто по факту хто купив ті ЕТФи заплатили за ті битки. А БлекРок лиш посередник. Втратять кошти не БлекРок, а «інвестори». Це черговий «кидок». Інвестори раніше платили комісію системі, а зараз її стриже БлекРок. Вони заробляють не на зростанні чи падінні битка, а на масовій істерії, коли купують-продають якомога більше.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 марта 2024, 10:47
#
А також української землі.
+
0
youknow
youknow
11 марта 2024, 11:06
#
Коли почне скидати — побачимо на вартості)) але до того моменту може зрости навіть до 100 тисяч$ за 1
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