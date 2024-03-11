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11 марта 2024, 8:16 Читати українською

Евростат: Число украинских беженцев в Европе превысило 6 миллионов

Статус временной защиты в странах Европейского Союза на конец 2023 года имели 4,3 млн граждан стран, не входящих в ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в данных Евростата, передает Интерфакс-Украина.

Статус временной защиты в странах Европейского Союза на конец 2023 года имели 4,3 млн граждан стран, не входящих в ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Фото: lb.ua

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«По сравнению с концом декабря 2023 г. наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+18 905; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5) %)», — говорится в сообщении Евростата.

«Количество бенефициаров уменьшилось в 5 странах ЕС, а именно в Италии (-18 125 человек; -11,2%), Польше (-3 235; -0,3%), Эстонии (-225; -0,6%), Франции (-205; -0,3%) и Люксембурге (-10; -0,2%)», — добавили в ведомстве.

По состоянию на конец декабря европейское статистическое ведомство сообщало о несколько большем количестве беженцев со статусом временной защиты — 4,31 млн, однако снижение общего показателя за месяц связано с сокращением данных для Нидерландов — со 145,62 тыс. на конец декабря до 116, 86 тыс. к концу января.

Последние десять месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии — суммарно более 204 тыс. человек, за которым следует Чехия — 70,7 тыс. человек.

Согласно данным Евростата, на конец января 2024 года основными странами ЕС, принявшими получателей временной защиты из Украины, были Германия (1,27 млн человек; 29,5% от общего количества), Польша (951,56 тыс. человек; 22 ,1%) и Чехия (381,19 тыс. человек; 8,9%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60,5%.

Евростат уточняет, что по сравнению с численностью населения каждого члена ЕС наибольшее количество бенефициаров временной защиты на тысячу человек в январе 2024 года наблюдалось в Чехии (35,2), Болгарии (26,7), Эстонии (26,4), Литве (26 2) и Польше (25,9), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,6.

Украинские беженцы в ЕС

Речь идет также, что на 31 января 2024 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) получателей временной защиты в ЕС, дети — чуть более трети (33,2%), тогда как взрослые мужчины — чуть более пятой части (20,7%) от общего числа. Восемь месяцев раньше доля женщин была 46,6%, детей — 34,6% и взрослых мужчин — 18,8%.

Согласно представленным данным, в январе четвертой по количеству беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС оставалась Испания — 197,75 тыс., а замыкала пятерку Болгария со 172,28 тыс.

Более 100 тыс. таких лиц к концу января 2024 года было также в Румынии — 147,52 тыс., Италии — 143,25 тыс., Нидерландах — 116,86 тыс., Словакии — 116,01 тыс. и Ирландии — 102, 8 тыс.

От 50 тыс. до 100 тыс. их насчитывалось в Австрии — 83,56 тыс., Литве — 75,35 тыс., Бельгии — 75,76 тыс., Норвегии — 68,15 тыс., Франции — 64,73 тыс. (данные о детях преимущественно не включены), Финляндии — 64,95 тыс. и Португалии — 59,46 тыс.

Далее следуют Латвия — 44,14 тыс., Швеция — 44,39 тыс., Эстония — 35,72 тыс.,Дания — 36,64 тыс., Венгрия — 34,25 тыс., Греция — 27,1 тыс., Хорватия — 23,18 тыс., Кипр — 19,53 тыс., Люксембург — 4,22 тыс., Исландия — 3,98 тыс., Мальта — 1,99 тыс. и Лихтенштейн — 0,57 тыс.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
fae
fae
11 марта 2024, 8:43
#
4.3 — вижу.
Где ещё 1.7?
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
11 марта 2024, 9:55
#
4,3 миллиона квалифицированных белых христиан с образованием и детородным возрастом. Идеальная ситуация для ЕС поправить испорченную арабами демографию.
Никто возвращать их не будет.
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