Прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco за год упала на 25%

Прибыль саудовского нефтяного гиганта Aramco по итогам года упала на 25%. В денежной форме в 2023 году он составил $121,3 млрд, что все равно является вторым результатом в истории после рекорда 2022 года в $161,1 млрд. Об этом пишет CNBC.

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Как сообщает издание, в прошлом году правительство Саудовской Аравии передало дополнительные 8% акций Aramco стоимостью $164 миллиарда в Фонд государственных инвестиций.

«Уменьшение прибыли по сравнению с прошлым годом можно объяснить более низкими ценами на сырую нефть и объемами продаж, а также снижением маржи переработки и химикатов, частично компенсированным снижением роялти за производство в течение года и более низкими налогами», — заявили в Aramco.

Общий доход также упал на 17% до $440,88 млрд по сравнению с $535,19 млрд в предыдущий год.