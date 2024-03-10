Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман был оправдан за любые правонарушения, которые могли бы стать основанием для его увольнения. Об этом пишет Bloomberg.
Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI
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Проводившая расследование юридическая фирма WilmerHale установила, что решение совета директоров уволить Альтмана было «следствием разрыва отношений и потери доверия между предыдущим составом совета директоров и господином Альтманом».
В связи с этим Альтман возвращается в состав совета директоров компании.
Напомним, что Альтман вернулся на должность СЕО компании после того, как его уволили 17 ноября.
Источник: Минфин
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