Вооруженные силы Украины за последние сутки уничтожили около 900 окупантов и 19 танков. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Еще 900 солдат и 19 танков: потери россии в Украине за сутки
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Общие боевые потери противника
личного состава — около 424060 (+900) человек
танков — 6731 (+19) ед
боевых бронированных машин — 12850 (+27) ед
артиллерийских систем — 10466 (+38) ед
РСЗО — 1015 (+3) ед
средства ПВО — 709 (+2) ед
самолетов — 347 (+0) ед
вертолетов — 325 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8082 (+41)
крылатые ракеты — 1919 (+0)
корабли /катера — 26 (+0) ед
подлодки — 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн — 13752 (+69) ед
специальная техника — 1672 (+6)
Источник: Минфин
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