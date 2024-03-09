Средняя зарплата в феврале выросла на 500 гривен

Средняя зарплата в Украине в феврале 2024 года выросла на 500 грн, или 2,6% и достигла 20 тыс. грн, таковы результаты регулярного исследования рынка труда от Work.ua. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«В январе на рынке труда искатели были достаточно активными, а вот работодатели только готовились к новому сезону найма. В феврале ситуация стала противоположной: работодатели разместили на 7% больше вакансий, чем в январе, а вот конкуренция среди соискателей уменьшилась. Такая тенденция привычное явление для рынка труда, который к тому же усугубляется факторами полномасштабного вторжения, таких как миграция населения, релокация бизнеса и т. д. », — прокомментировали результаты исследования специалисты Work.ua.

Согласно ему, впервые за длительное время в двух категориях средняя зарплата снизилась: сельское хозяйство, агробизнес — на 5%, до 20 тыс. грн, и недвижимость — на 4%, до 35 тыс. грн.

По обнародованным данным, в 13 областях Украины рынок труда в январе возобновился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Среди лидеров по этому показателю — Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.

Отмечается, что по сравнению с январем заметно прибавилось работы в Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской (+10% в каждой) и Житомирской (+9%) областях.

В областях-лидерах также зафиксирован рост количества вакансий: Киевская область — +7% к январю (до 33,2 тыс. предложений), Днепропетровская — +6% (до почти 9 тыс.), Львовская — +5% (8,9 тыс.), Одесская — +10% (6,3 тыс.) и Харьковская — +7% (3,6 тыс. вакансий).

Отмечается, что увеличилось количество вакансий в категориях, которые медленнее восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения: если в январе количество вакансий в десятке категорий-лидеров сократилось, то в феврале зафиксирован рост в категориях «рабочие специальности, производство» — 9% к январю (16, 2 тыс. вакансий), «сфера обслуживания» — 10%, (до 16,1 тыс.), «продажа, закупка» — 8% (до 14,1 тыс.), «розничная торговля» — 4% (до 11 ,2 тыс.), «логистика, склад, ВЭД» — 5% (до 9,5 тыс.), «гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 14% (8,6 тыс. предложений).

В феврале продолжилась тенденция роста количества вакансий с требованием знания английского языка: таких предложений стало больше на 16%. На 8% прибавилось вакансий с дистанционной работой.

Кроме того, добавились предложения работы для людей с инвалидностью (+10%), пенсионеров (+9%), студентов (+8%), а также для ветеранов (+16%).