За последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили около 850 оккупантов, 6 танков и более 50 артиллерийских систем. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Потери врага за сутки: еще 850 оккупантов и 6 танков
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 423160 (+850) человек
- танков — 6712 (+6) ед
- боевых бронированных машин — 12823 (+25) ед
- артиллерийских систем — 10428 (+53) ед
- РСЗО — 1012 (+1) ед
- средства ПВО — 707 (+3) ед
- самолетов — 347 (+0) ед
- вертолетов — 325 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8041 (+43)
- крылатые ракеты — 1919 (+0)
- корабли /катера — 26 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 13683 (+85) ед
- специальная техника — 1666 (+10)
Источник: Минфин
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