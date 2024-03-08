Instagram в прошлом году обогнал TikTok по количеству новых загрузок

Соцсеть Instagram в 2023 году обогнала TikTok по количеству новых загрузок, при этом рост американской платформы произошел благодаря копированию успеха своего китайского конкурента с короткими видеороликами. Об этом пишет Financial Times.

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Общее количество загрузок приложения Instagram в 2023 году выросло на 20% до 768 млн по сравнению с предыдущим годом, что сделало его наиболее загруженным приложением в мире.

При этом количество загрузок TikTok, принадлежащего пекинской компании ByteDance, за тот же период выросло всего на 4% — до 733 млн. долларов.

Статистика свидетельствует о том, что Instagram успешно привлекает новых пользователей.

В 2020 году Instagram представил «Рилз» — функцию, которая позволила пользователям делиться короткими видео, клонируя функцию вирусных видео TikTok.