К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро выросло на 24 копейки в покупке и на 28 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 8 марта: доллар и евро пошли вверх на межбанке
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Открытие 8 марта
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Закрытие 8 марта
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Изменения
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38.04/38.06
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38.18/38.22
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14/16
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41.59/41.59
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41.83/41.87
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24/28
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,08−38,50 грн. Евро покупают за 41,50 грн., а продают за 42,10 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,53, евро — 41,95−42,15 грн.
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Источник: Минфин
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