Курс валют на вечер 8 марта: доллар и евро пошли вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро выросло на 24 копейки в покупке и на 28 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 8 марта Закрытие 8 марта Изменения доллар 38.04/38.06 38.18/38.22 14/16 евро 41.59/41.59 41.83/41.87 24/28

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,08−38,50 грн. Евро покупают за 41,50 грн., а продают за 42,10 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,45−38,53, евро — 41,95−42,15 грн.

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